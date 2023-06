Sicilia, Paolo Terranova è il nuovo presidente della Federazione antiracket italiana

E’ Paolo Terranova, imprenditore di Regalbuto, il nuovo presidente regionale della Fai Sicilia, la Federazione antiracket italiana.

L’elezione del nuovo rappresentante, il cui nome e’ stato condiviso dalle associazioni presenti in tutta l’isola, e’ avvenuta perche’ l’ex presidente regionale Renzo Caponetti di Gela si e’ dovuto dimettere in seguito ad un’inchiesta della Guardia di Finanza per una presunta truffa ai danni dello stato per l’indebita percezione di fondi riservate alle vittime della criminalita’ organizzata.

L’assemblea si e’ tenuta a Niscemi in un locale il cui titolare ha denunciato di essere stato sottoposto alle estorsioni.

Erano presenti il presidente nazionale della Fai Luigi Ferrucci ed il presidente onorario Tano Grasso.