Scontro Panda – Ford Focus nel Palermitano: muore 83enne dopo ricovero in Ospedale

Un grave incidente automobilistico s’è verificato sulla SS 118 dopo Bolognetta in provincia di Palermo. Qui una Panda condotta da un uomo di 83 anni s’è scontrata con una Ford Focus.

Nello scontro ad avere la peggio è stato il conducente della Panda che in quel momento era in auto con altre tre persone. L’uomo è stato ricoverato in Ospedale ma è morto poche ore dopo; nonostante l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo prima e gli sforzi dei medici del Policlinico poi, per lui non c’è stato nulla da fare.

E’ stata invece ricoverata al “Di Cristina” una bambina che si trovava nell’altra macchina coinvolta. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per liberare le persone coinvolte dalle lamiere contorte delle due auto. I carabinieri stanno lavorando in queste ore per ricostruire la tragica dinamica dell’incidente.