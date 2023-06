Montedoro. Tanti applausi per la recita di fine anno alla Scuola d’Infanzia

MONTEDORO. Tanti applausi durante la recita di fine anno per i bambini della scuola dell infanzia Anna Frank nella giornata di venerdì e della scuola dell’infanzia Maria SS. del Rosario e San Giuseppe nella giornata di sabato. Emozionatissimi hanno cantato e ballato davanti ai genitori e parenti accorsi numerosi.

Al termine del saggio non è mancato l ‘ emozionante saluto ai remigini con la consegna del diploma. Una calorosa presenza da parte dell’assessore alle politiche sociali e scolastiche Duminuco Debora che ha salutato tutti i bambini presenti e le loro maestre che in questi anni li hanno visti crescere e li hanno preparati al meglio per la scuola primaria con un bellissimo discorso : “ A tutte le maestre va il nostro ringraziamento per aver affrontato con responsabilità e professionalità questo importantissimo ruolo di educatrice.

L’assessore ha proseguito: “Delegata dal sindaco Renzo Bufalino è una grande emozione per me , poter passare a scuola di persona e salutarvi tutti perché cari bambini, maestre e genitori per me il contatto umano è una delle cose più grandi e preziose di cui disponiamo. Il mio messaggio è un caloroso saluto e augurio sincero da parte dell’amministrazione comunale, degli assessori e di tutti i consiglieri comunali. Desideriamo augurarvi buone vacanze estive. Grazie ancora alle maestre e a tutte le vostre famiglie che costantemente vi seguono in questo percorso di vita e di crescita personale “.

Presso la scuola dell’infanzia Maria SS, del Rosario presente anche il sacerdote Padre Massimiliano Novembre e le suore Francescane che hanno istruito ed educato i bambini della nostra comunità da tantissimi anni.