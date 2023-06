Gela, Ignazio Raniolo (FdI) entra nel consiglio comunale. Gli auguri del deputato Giuseppe Catania

“Esprimo vivo compiacimento per l’ingresso nel consiglio comunale di Gela dell’avvocato Ignazio Raniolo, qualificato esponente cittadino di Fratelli d’Italia”.

A dirlo è Giuseppe Catania, Deputato ARS – Gruppo FdI.

“Al netto del rapporto di stima ed amicizia che mi lega a lui, sono certo che saprà mettere a disposizione le sue

qualità umane e le sue competenze professionali al servizio del gruppo consiliaremeloniano e dell’intera città di Gela.

Ringrazio anche il consigliere uscente Caruso che, attraverso la formalizzazione delle sue dimissioni, ha mostrato senso di responsabilità, in considerazione del fatto che, a causa della sua lontananza da Gela per motivi di lavoro, non era più nelle condizioni di dare quell’apporto che ha garantito all’inizio e che avrebbe voluto continuare a garantire.

Il nostro gruppo consiliare – ha concluso Catania – è composto da quattro consiglieri e continuerà a lavorare portando aventi proposte ed idee al servizio del territorio. Un plauso al gruppo cittadino di Fratelli d’Italia e un augurio all’avv. Raniolo che insieme agli altri tre nostri qualificati consiglieri farà di certo un ottimo lavoro”.