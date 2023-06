Caltanissetta. Schirmenti e Matta (Orgoglio Nisseno): “La risposta dell’assessore alla nostra interrogazione su richiesta di flussi turistici denota mancanza di programmazione”

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa dei consiglieri di Orgoglio Nisseno Marco Matta e Nina Schirmenti in merito all’interrogazione da loro presentata sulla richiesta di analisi sui flussi turistici all’assessore Grazia Giammusso.

“In data 5 Giugno, durante il “Question Time”, i Consiglieri di “Orgoglio Nisseno” Marco Matta e Nina Schirmenti hanno trattato l’interrogazione “Richiesta analisi flussi turistici e la permanenza media durante la Settimana Santa”. L’interrogante era l’assessore al turismo Grazia Giammusso, le abbiamo chiesto un’analisi dell’ indice “puro” che evidenzi il target di turisti che appositamente permangono durante la Settimana Santa per vivere i riti e le processioni della stessa, e i giorni di punta degli arrivi, escludendo gli emiganti i quali preferiscono restare in famiglia con amici o e pertanto hanno poco interesse a vivere in pieno i riti della Settimana Santa. Lo scopo è quello di “targhettizzare”, identificando gli interessi al fine di attuare le adeguate politiche di promo-commercializzazione territoriale volte a redigere un Piano di Destination Management che, partendo dall’ analisi di un punto di forza (la Settimana Santa) ponga in essere una serie di programmazioni dello sviluppo turistico territoriale, facendo focus su una “Vision” a breve, medio e lungo termine, con il fine ultimo di sviluppare tutto l’ indotto.

Agghiacciante é stata la risposta/non risposta dell’ assessore Giammusso. Tale risposta denota non solo una totale mancanza di programmazione di un settore strategico qual é quello turistico, ma anche una totale mancanza di conoscenza dello stesso. Quello dell’assessore non è altro che un insulto a tutti i commercianti, soprattutto a chi da sempre ha creduto in questo settore investendo in questa città, contribuendo allo sviluppo economico nisseno.

Riportiamo la risposta dell’assessore alla nostra interrogazione:

“Oggetto: Risposta ad interrogazione consiliare a firma dei consiglieri Matta Giuseppe Marco e Schirmenti Maria Antonietta, prot. n. 38545 del 13/04/2023 ‘Richiesta analisi flussi turistici e permanenza media Settimana Santa’.



Riferimento alla nota in oggetto, con la quale si chiede di relazionare sull’analisi dei flussi turistici e permanenza media Settimana Santa, si rappresenta quanto segue:

I dati statistici relativi ad arrivi e presenze nella nostra città, vengono raccolti e gestiti dall’osservatorio turistico regionale ed infine validati dall’Istat a fine anno. Tali dati sono soggetti al segreto Istat secondo l’art. 9 comma 1 del dlgs. n. 322/1989 il quale stabilisce che ‘tali informazioni’, tutelate dal segreto statistico, possono essere utilizzate unicamente ai fini statistici e non possono essere fornite per altri scopi.”