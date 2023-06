Caltanissetta. Premiate ancora una volta le eccellenze al Liceo “Ruggero Settimo”

CALTANISSETTA. L ‘eccellenza viene premiata ancora al “R. Settimo” di Caltanissetta, diretto dalla Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone. Nell’ambito dei percorsi di studio integrativi, finalizzati all’orientamento e alla valorizzazione di studenti particolarmente meritevoli, si sono distinti l’alunno Cesare Dell’Utri, della IVBC, che è risultato vincitore del concorso “Premiamo le Eccellenze”, bandito dalla Scuola per Mediatori Linguistici di Pisa, e la studentessa Gabriella Vizzini, della III AL; unica in tutta la Sicilia, ha superato le selezioni per la “’Scuola di Stelle”, promossa dal Liceo “G. Galilei” di Caserta.

I Percorsi di Eccellenza mirano a valorizzare il talento di quegli alunni che, durante il corso di studi, hanno dato prova di una propensione a rielaborare in modo costruttivo e originale le conoscenze acquisite. Il successo dei nostri studenti, pertanto, si fonda sulla proficua commistione di attitudini personali e formazione scolastica, che integra le “hard skills” (le competenze prettamente nozionistiche e tecniche) con le “soft skills”, ovvero quelle abilità linguistiche, sociali e relazionali fondamentali nell’affrontare efficacemente e brillantemente le sfide della vita professionale e quotidiana. Gli alunni del “R. Settimo” dunque, hanno dato prova, ancora una volta, della loro eccellenza.