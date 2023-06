Caltanissetta, nuovi incarichi in Croce Rossa: nominate Sambataro e Giambra

Si è svolta la trentaduesima adunanza del consiglio direttivo del Comitato di Caltanissetta, retto dal presidente Nicolò Piave. Tanti i punti trattati all’ordine del giorno, tra cui la concessione di nuovi incarichi alle volontarie CRI Mariateresa Sambataro quale nuova referente del servizio di Unità Mobile di Assistenza di Assistenza ai Fragili in sostituzione della dimissionaria Valentina Mistretta, e la nuova referente della progettazione del comitato nella persona di Maria Beatrice Giambra.

L’unità mobile di assistenza ai fragili è un servizio fondamentale incardinato nella attività di inclusione sociale, in quanto eroga servizi di prossimità a famiglie o soggetti singoli in gravi situazione di disagio sociale, Mariateresa Sambataro è in possesso dei titoli e delle capacità tecniche per svolgere questo delicato compito.

Maria Beatrice Giambra è una nuova scommessa del comitato di Caltanissetta, studentessa ventenne di Economia e Finanza all’università degli studi di Palermo – già da tempo collabora con l’area organizzazione del comitato nisseno per la stesura di progetti con fondazioni ed enti al fine di poter intercettare quei necessari finanziamenti atti allo svolgimento delle attività del comitato.

Di fatti, durante la seduta del consiglio direttivo sono stati approvati, proprio su proposta della referente Giambra ben due progetti per fondazione Intesa San Paolo e Fondazione TIM, progetti utili a proseguire nelle attività di inclusione sociale del comitato nisseno. Approvata l’esecuzione di corsi di manovre salvavita e di un corso di formazione per operatori di soccorso sanitario in ambulanza, rivolto ai volontari CRI nisseni.

Approvata la stipula di convenzione con l’università Kore di Enna per tirocini formativi in ambito amministrativo, e la nomina a medici CRI di Caltanissetta di due nuove professionalità, che si andranno ad aggiungere alle tante specialistiche mediche che quotidianamente collaborano con le officine della salute.Licenziato altresì il bilancio consuntivo anno 2022 per un valore di novecentotrentunomila euro complessivi, ed un avanzo di circa trentamila euro già destinata dal comitato nisseno a progetti di sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, un grande risultato che dimostra la vitalità dei volontari ed l’importate capacità tecnica ed organizzativa dell’associazione negli ultimi anni. Il bilancio consuntivo, previa relazione favorevole da parte del revisore legale, sarà approvato definitivamente nell’assemblea dei soci convocata da presidente Piave in data 19 giugno 2023.

Nelle fote le due volontarie CRI nominate referenti dal Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta.