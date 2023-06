Caltanissetta. Certificazione C1 Cambridge per diversi alunni del Liceo “Ruggero Settimo”

CALTANISSETTA. Ottimo risultato anche quest’anno per gli studenti del Liceo “R. Settimo” che hanno ottenuto la prestigiosa certificazione Cambridge C1.

Il C1 advanced è una certificazione da spendere nelle migliori Università italiane che ne riconoscono la fondamentale utilità per chi si vuole proiettare con gli studi e il lavoro verso l’Europa. La scuola da anni attua una politica di incentivo alle certificazioni favorendo una preparazione ad hoc che consenta di superare l’esame e conseguire la certificazione, perché, soprattutto per il Liceo Linguistico, ma non solo, si ritiene che studenti preparati per il futuro, con una conoscenza certificata dell’inglese possano avere facilitazioni nell’accedere alle esperienze Erasmus o direttamente frequentare università straniere. In un mondo che cambia e si avvia a divenire sempre più globale avere una visione internazionale è fondamentale per consentire ai giovani di pensare in grande e di sentirsi cittadini europei e del mondo.

Il livello della certificazione è assai elevato e consente di seguire corsi universitari in lingua inglese, di comunicare efficacemente a livello professionale e manageriale, di partecipare a meeting di lavoro e seminari accademici, di esprimersi in modo fluente in situazione di alto livello.

Questi gli studenti che hanno appena ottenuto la certificazione: Francesco Scuzzarella, Vincenzo Falzone, Giulia D’Anca, Pierpaolo Annaloro, Giuseppe Saverio La Scala Giuseppe, Luca Crispino, Alessandra Raimondi, Giulia Calascibetta.

A questi bisogna aggiungere Asia Barbera, Martina Lipari, Iole Ingrascina, Gaia Pulci, Federica Mantione, Alessio Gulino, Beatrice Di Gregorio, Sofia Cerami, che hanno sostenuto l’esame lo scorso anno e ricevuto la certificazione in autunno.

A coordinare i lavori è stata la prof.ssa Lucrezia Costa. La Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, nel consegnare gli attestati, ha espresso la propria determinazione a continuare nella politica di internazionalizzazione che la scuola persegue da anni, per offrire ampie possibilità di ottenere crediti nella carriera universitaria e nel lavoro.