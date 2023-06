Caltanissetta, 9° Memorial Michele Talluto: lunedì torneo di basket tra 6 squadre

Al Campetto di Via Dalmazia Lunedi 26 giugno si svolgerà il 9° Memorial dedicato a Michele Talluto, il sub nisseno tragicamente morto nell’ estate del 2014, dopo un immersione nelle acque di Ustica.

Alla manifestazione, organizzata dall’Asd AIRAM parteciperanno l’Icaro Basket di Santa Caterina, l’Invicta, il Cusn, la Virtus Sommatino e la Victoria.

Durante la manifestazione si svolgeranno tornei per tutte le categorie del minibasket e per la categoria U 13, ancora una volta il campetto di quartiere di via Dalmazia diventa punto di riferimento per tutto il basket nisseno.

La manifestazione fortemente voluta da Coach Emilio Galiano responsabile tecnico dell’ASD AIRAM è un modo per ricordare in modo gioioso Michele Talluto: un grande sportivo cresciuto al campetto, amante del mare, persona solare amato da tutti per la sua innata simpatia.