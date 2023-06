Associazione “Mussomeli nella storia” presenta il progetto “La Scuola per la storia”

MUSSOMELI – Si è svolto nel pomeriggio del 6 giugno u. sc. , nei locali della biblioteca comunale, il primo incontro del progetto “La Scuola per la Storia”, promosso dall’associazione Mussomeli nella Storia, che ha come scopo il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei Beni Culturali della nostra città e del suo territorio. Il Progetto, coordinato dalla dott.ssa Calogera Genco e dall’ins. Maria Tania Cocuzza, mira alla valorizzazione dell’opera di ricerca effettuata dalle Scuole, e si propone di favorire la collaborazione tra gli istituti e la biblioteca comunale, affinché gli elaborati inerenti la Storia locale siano in questa custoditi e resi fruibili da parte di chi ne abbia interesse. Tutte le scuole hanno aderito al Progetto, riservandosi di organizzare successivamente i relativi eventi di presentazione e di consegna degli elaborati . La prima scuola a presentare alcuni suoi lavori, proprio durante l’evento di martedì scorso, è stato l’IC Paolo Emiliani Giudici, diretto dalla dott.ssa Rita Galfano. Oltre al presidente Mario Bertolone e ad altri membri dell’Associazione, hanno preso parte all’evento: l’assessore alla Cultura , dott.ssa Jessica Valenza, la responsabile della biblioteca, signora Mariella Luvaro, l’insegnante Tania Cardinale, alcune alunne ed ex alunne dell’Istituto Paolo Emiliani Giudici. Durante l’incontro, l’ins. Maria Tania Cocuzza ha presentato il Calendario 2022, ideato e realizzatodalla stessa e dalle insegnanti Carmelina Sanfilippo, Giuseppina Amico, Nina Catalano, Anna Giuliano. L’ins. Cocuzza ha presentato altresì Il Giornalino, pubblicato a cura del prof. Tonino Calà, in collaborazione con altri docenti, nell’anno sc. 2012. Il prof. Angelo Genco Russoha illustrato La Voce, pubblicazione scolastica, da lui curata, in collaborazione con la prof.ssa Michelina Calà e con il contributo di altri docenti, dall’anno sc. 2004 all’anno sc. 2008. Infine, le ex alunne Flavia Cruschina, Ginevra Piazza e Desirèe Bellanca hanno relazionato sull’ elaborato multimediale Benvenuti a Mussomeli, ideato e realizzatodall’ l’ins. Tania Cardinale . Tutti i lavori sono stati donati in copia alla biblioteca ed andranno ad incrementare la sezione di Storia Locale, come previsto dal relativo Regolamento.