Sicilia, Sabato torna la “Notte dei Musei”: tutti gli appuntamenti culturali

Torna sabato 13 maggio la ‘Notte europea dei musei’, giunta quest’anno alla sua diciannovesima edizione.

L’iniziativa, organizzata dal ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di un euro (eccetto i casi di gratuità previsti).

Obiettivo della manifestazione è quello di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. La Regione Siciliana, su indicazione dell’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Scarpinato, ha aderito all’iniziativa con una serie di aperture straordinarie e appuntamenti nei principali musei della Sicilia che, per l’occasione, saranno visitabili fino a tarda sera.

Per celebrare la serata, molti siti regionali hanno programmato iniziative speciali.

Partendo da Palermo, apriranno le porte: il Museo Archeologico Salinas (ore 19-24); il Museo regionale di Arte moderna e contemporanea con le due sedi di Palazzo d’Aumale e Palazzo Belmonte Riso (fino alle 24), che sabato riaprirà al pubblico il salone del primo piano e l’ala nuova del primo e secondo piano, con un inedito riallestimento della collezione permanente; la Galleria regionale di Palazzo Abatellis (ore 20-24), dove sarà visibile il piano terra dell’ala quattrocentesca, con l’esposizione di quattro dipinti seicenteschi di Giuseppe Recco raffiguranti nature morte; a Palazzo Mirto (ore 20-24) sarà aperto il piano nobile; all’Oratorio dei Bianchi (ore 20-24) la chiesa inferiore con l’esposizione degli stucchi del Serpotta. Resteranno aperti anche il Villino Florio, dalle 18 alle 24 e, ancora, il Centro regionale Progettazione e restauro, che aprirà la propria sede di Palazzo Montalbo dalle 19:30 alle 23:30 con una visita guidata ai laboratori di diagnostica e di restauro, oltre che alla biblioteca.

Nella provincia, il Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato fino alle 23, con l’antiquarium e il museo Pirro Marconi di Himera, l’antiqurium di Solunto, quello di Monte Iato, il Museo archeologico della Valle dell’Eleuterio a Marineo, le Terme arabe a Cefalà Diana.

Ad Agrigento aderiscono: il Museo archeologico regionale Pietro Griffo (ore 21-00.30) con lo spettacolo sensoriale ‘L’anello dal passato’ e un laboratorio per bambini in occasione della festa della mamma); in provincia, il Museo archeologico della Badia di Licata (fino alle 23), con un’estemporanea di arti grafica, la presentazione della guida archeologica e un concerto “Drink Floyd”.

A Caltanissetta visite al Museo interdisciplinare (fino alle 24) e al Museo archeologico di Marianopoli (fino alle 24).

Nel Catanese apriranno il Museo della ceramica di Caltagirone e il Museo Saro Franco di Adrano (ore 20-23).

Nell’Ennese aderiscono la Villa romana del Casale, il Museo della città del territorio a Piazza Armerina (ore 20-23) e il Museo archeologico di Centuripe (ore 20-23).

A Messina aperto il Museo regionale (ore 20-24), nella provincia, invece, il Museo delle tradizioni silvo-pastorali di Mistretta (ore 20-24), il Teatro antico di Taormina e il Museo archeologico di Naxos (ore 20-23) e il Museo archeologico eoliano Bernabò Brea a Lipari (ore 20-23).

Nel Ragusano visite serali al complesso monumentale ex Convento della croce a Scicli e al Museo archeologico regionale di Camarina (ore 19-22). Porte aperte a Siracusa al Museo archeologico Paolo Orsi (ore 19-22) con un percorso tematico ‘Per le antiche note’, a Palazzolo Acreide al Museo archeologico Palazzo Cappellani (ore 19-23) e al Parco archeologico Leontinoi e Megara (fino alle 22) con l’esposizione ‘Ambre e bronzi da Cava S. Aloe’.

A Trapani aderisce il Museo regionale Agostino Pepoli (ore 20-24) con questo programma: alle 20 l’itinerario per famiglie ‘Bimbi al Museo’; alle 21 percorsi guidati ‘Tra arte e racconto’, alle 22 ‘Chitarre al Museo, da Bach a Francisco Tàrrega’, concerto di Chiara Buzzurro, Ivan Strano e Claudio Terzo.

In provincia, il Parco archeologico Lilibeo di Marsala (ore 20-23) con l’itinerario ‘Storie dal mare’, il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, con l’area monumentale di Selinunte (ore 20-24), il Museo del Satiro di Mazara del Vallo (ore 20-24), il Museo Castello di Grifeo di Partanna (ore 20-24) e il tempio del Parco archeologico di Segesta (ore 19.30-22.30).