Serie D. La Sancataldese punta a fare la storia: battere il Paternò ed entrare nei playoff

Si chiude la stagione regolare del campionato di serie D con l’ultima gara del girone I, ma in casa Sancataldese la speranza è che si possa aprire l’avventura dei playoff. Ecco perché, in vista della sfida di domani 7 maggio con il Paternò al Valentino Mazzola, la squadra di Pietro Infantino punta al successo per provare a realizzare quella che, a tutti gli effetti, sarebbe un’impresa: la conquista di un posto nei play off promozione.

Un traguardo mai raggiunto prima, ma soprattutto un obiettivo che, se raggiunto, nobiliterebbe ulteriormente una stagione che, comunque, con o senza play off, resta eccezionale con il record di punti conquistati dalla Sancataldese in un campionato di serie D e con pagine come il 3-3 esterno sul campo del Catania, destinate a restare per sempre nel grande libro verdeamaranto.

Domani, fischio d’inizio alle 15, c’è però da battere il Paternò in una sfida che si annuncia spigolosa per i verdeamaranto che, comunque, non intendono in alcun modo rinunciare al grande sogno della qualificazione in extremis alla griglia dei quattro posti di play off. Cresce nel frattempo l’attesa per la gara di domenica. (Foto Vincenzo Bonelli). Questi i

Prezzi al Botteghino:

GRADINATA CENTRALE: 15€

GRADINATA: 12€ (Tariffa Young** & Donna €8)

CURVA: 8€

OSPITI: 12

Prezzi in Prevendita:

GRADINATA CENTRALE: 12€

GRADINATA: 10€ (Tariffa Young** & Donna €6)

CURVA: 6€

OSPITI: 10€

(Ragazzi Gratis fino a 12 anni)

CHIUSURA PREVENDITE : Domenica mattina ore 11:00

Le prevendite sono già ATTIVE presso:

Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98. – SAN CATALDO

Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. – SAN CATALDO

I BIGLIETTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI ANCHE ATTRAVERSO IL PORTALE ON LINE AL SEGUENTE LINK: https://www.postoriservato.it/sancataldese-paterno_sp