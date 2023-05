SAN CATALDO. Il Concerto tributo ai Pink Floyd del gruppo musicale dei Puzzle, in programma per ieri 9 maggio alle 21, è stato rinviato.

Lo ha reso noto il sindaco, che ha spiegato: “A causa delle incerte condizioni climatiche previste per la giornata di oggi nella nostra Città, la nostra Amministrazione, in via preventiva, ha deciso di rinviare il concerto che si sarebbe dovuto tenere stasera”.

Il concerto è stato rinviato a venerdì 26 maggio, alle ore 21, sempre in Piazza Falcone Borsellino.