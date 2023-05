Podisti della Marathon Caltanissetta al “Memorial Ignazio Cicala” di Sciacca

Una domenica all’insegna dello sport e della competizione ha animato le strade di Sciacca durante il 3º Trofeo Podistico Sciacca Terme “Memorial Ignazio Cicala”. Questa emozionante gara podistica di 10 km, organizzata dalla società A.S.D. Sciacca Running in collaborazione con il comune di Sciacca, ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da diverse località della regione.

La via Lido Esperanto, situata nella zona del porto e affacciata sul mare, è stata il punto di partenza di questa avvincente competizione. Gli atleti, pronti a sfidare se stessi e i propri limiti, hanno percorso una tratta di 2,5 km che è stata ripetuta per quattro volte lungo un percorso panoramico e suggestivo.

Tra i numerosi partecipanti che hanno affrontato la sfida, si è distinto un nutrito gruppo di atleti della Marathon Caltanissetta, che ha saputo rappresentare con orgoglio la propria città in questa competizione svolta in trasferta. Indossando con fierezza la maglia targata Marathon, questi atleti hanno dimostrato determinazione e grinta, portando a termine la gara con prestazioni straordinarie.

Giovanni Zagarella ancora una volta non si è smentito, tagliando il traguardo con un tempo impressionante di 46’54”. Non è da meno il compagno di squadra Michele Savio Mosca, che ha concluso la corsa in 47’33”. Giuseppe Sferrazza con ritmo costante e senza particolare fatica ha concluso in 48’38”, seguito da Carmelo Dibilio con un tempo di 48’40”. Francesco Lomonaco ha dimostrato una grande determinazione e in progressione ha raggiunto il traguardo in 48’57”. Francesco Calabrese ha dimostrato tenacia e resistenza, completando la gara in 51’04”. Cataldo Facciponte ha fatto registrare un tempo di 51’26”, mentre Domenica Cannistraci, insieme al suo personal coach Giuseppe Fasciana, hanno concluso la loro prova in 52’33”. Vincenzo Pennino ha fatto segnare un tempo di 53’02”, seguito da Giuseppe Zagarella in 53’26”. Giuseppe Vitello ha portato a termine la gara in 54’12”, mentre Maria C. Riggi ha tagliato il traguardo in 56’37”. Salvatore Barbera ha completato il percorso in 56’38”. L’entusiasmo e la gioia erano evidenti negli occhi di tutti gli atleti, che hanno dedicato tempo e impegno alla preparazione per questa importante competizione. Soddisfatto e sorridente era anche il presidente della squadra, Giuseppe Zagarella, che ha partecipato personalmente alla gara, dimostrando il suo impegno e la sua passione per lo sport, sempre d’esempio per la squadra.









La partecipazione e i risultati eccellenti ottenuti dalla squadra della Marathon Caltanissetta hanno dimostrato la forza e il talento degli atleti, nonché la dedizione della società nel promuovere lo sport e la sana competizione. Questa emozionante gara è stata un momento di grande orgoglio per la città di Caltanissetta e un’opportunità per i podisti di mettersi alla prova e superare i propri limiti.

I vincitori assoluti hanno lasciato il segno con prestazioni eccezionali. Tra gli uomini, il primo classificato è stato Ivan Antibo dell’A.S. Dil. Universitari PA, che ha conquistato la vittoria con un tempo straordinario di 32’57”. Nella categoria femminile, la vincitrice assoluta è stata Claudia Licciardi dell’A.S. Dil. Palermo H.13,30, che ha completato la gara con un tempo impressionante di 40’02”.

In conclusione, il 3º Trofeo Podistico Sciacca Terme “Memorial Ignazio Cicala” è stato un evento di successo, che ha riunito atleti di talento e appassionati di corsa provenienti da diverse località. La passione, l’energia e la determinazione dimostrate dagli atleti hanno reso questa gara un momento indimenticabile, celebrando lo spirito sportivo e l’amore per la corsa.