Montedoro. Approvata in Giunta proposta di Project financing per la realizzazione di 376 nuovi loculi cimiteriali

MONTEDORO. L’amministrazione comunale, al fine di risolvere il problema legato alla mancanza di nuovi loculi nel cimitero comunale, ha approvato la proposta di project financing per la realizzazione di 376 nuovi loculi a struttura prefabbricata.

La proposta di costruzione di 376 nuovi loculi è stata presentata dalla Società Simea s.r.l. di Caltanissetta ed è stata considerata in linea con la volontà di potenziare il cimitero comunale con la costruzione di nuovi loculi. La proposta si sviluppa in area cimiteriale e non necessita dell’esproprio di nuove aree. I nuovi loculi sono allocati a valle del pendio su cui sorge il nuovo cimitero a limitare della SP 23.

La proposta prevede la progettazione e realizzazione in concessione di loculi nel Cimitero comunale a struttura prefabbricata con 5 edicole (6×4) a 24 posti (totale 120 loculi), un’edicola (5×4) a 20 posti e 8 edicole (7×4) a 28 posti (totale 224 loculi), una edicola (3×4) a 12 posti, nonché la gestione del Cimitero comunale per la durata di 10 anni. La vendita libera riguarderà 300 loculi, mentre 76 dovranno essere venduti in presenza di salma.

I I costi di realizzazione, gestione e manutenzione sono a carico del concessionario per tutta la durata della Concessione pari a 10 anni. La spesa complessiva è di 644 mila euro, di cui 508.348,42 euro per lavori e 83.811,33 euro per somme a disposizione