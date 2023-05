Immobiliare: sempre più single alla ricerca di una casa

Cresce ancora la percentuale di acquirenti single. L’analisi delle compravendite effettuate in Italia attraverso le agenzie del gruppo Tecnocasa evidenzia che nel 2022 il 67,8% è stato concluso da famiglie (coppie con o senza figli) e il 32,2% da single. Prendendo in considerazione solo le grandi città italiane la quota di acquirenti single aumenta e raggiunge il 37,5% del totale.

A livello nazionale si registra una crescita costante della percentuale di acquirenti single, si passa infatti dal 28,7% del 2019, al 29,8% del 2020, al 30,6% del 2021, fino ad arrivare al 32,5% del 2022. Diminuisce quindi la quota di famiglie che acquistano, tra il 2019 ed il 2022 passano dal 71,3% all’attuale 67,8%.

Tra le città con le percentuali più alte di acquirenti single da segnalare Bologna (47,1%) e Milano (43,9%), mentre la città con la percentuale più bassa è Napoli con una quota che si ferma al 26%. A livello nazionale le famiglie evidenziano una maggiore propensione all’acquisto di case vacanza rispetto ai single (8,9% contro 3,7%) e prevalgono anche per quanto riguarda gli acquisti per investimento (18,3% contro 15,5%). Le percentuali di acquisti per investimento crescono se si considerano solo le grandi città, in questo caso le famiglie comprano per investimento nel 28,3% dei casi, mentre i single si fermano al 19,1%. Rispetto al 2021, sia per le famiglie sia per i single, aumentano le percentuali di acquisto per investimento e per case vacanza.

Naturalmente, osserva Tecnocasa nel report, le famiglie acquistano mediamente tipologie più ampie rispetto ai single, ma vediamo quali sono le proporzioni tra le diverse tipologie per le due categorie analizzate: il trilocale è la tipologia più compravenduta sia dalle famiglie sia dai single (rispettivamente con il 33,8% e con il 37,3%), ma passando al 2 locali emergono differenze importanti con una quota del 15,0% per le famiglie, contro il 31,7% dei single.

Consistente anche il divario per quanto riguarda le soluzioni indipendenti e semindipendenti che compongono quasi un quarto delle compravendite da parte di famiglie (24,1%), mentre per i single si fermano all’11,9%. Prendendo in considerazione solo le grandi città italiane la tipologia più scelta dai single diventa il bilocale che compone il 41,0% degli acquisti, mentre il trilocale passa in seconda posizione attestandosi al 35,0%. Per quanto riguarda le famiglie che acquistano in grandi città è sempre il trilocale la tipologia preferita (37,6%), seguita dai bilocali (22,6%) e dai quattro locali (21,4%). Nelle grandi città gli acquisti di soluzioni indipendenti e semindipendenti risultano marginali e si attestano al 3,3% per le famiglie e all’1,3% per i single.