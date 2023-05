Giornate dello Sport, le squadre delle Kennedy si aggiudicano il primo posto nel torneo maschile e femminile di basket

Durante le Giornate dello Sport, tenutesi il 23 e 24 febbraio 2023, i bambini delle Scuole Primarie Kennedy, Mazzini e San Francesco si sono riuniti nelle Scuole Primarie Mazzini per un torneo di basket.

I bambini sono entrati in campo molto eccitati e pronti a giocare!

Nelle prime partite sono state eliminate due squadre delle Kennedy, una delle San Francesco e due delle Mazzini.

Per la finale maschili sono scesi in campo i “Coccodrilli” e le “Volpi artiche”; per le finali del torneo femminile le “Libellule” e le “Gazzelle”: tutte squadre della Scuola Kennedy. I vincitori sono stati i “Coccodrilli” e le “Gazzelle”.

“Ce la siamo cavata bene, è stato bello confrontarci con altre scuole!”, queste sono state le parole soddisfatte di C.F., un componente della squadra dei “Coccodrilli”, al termine della partita.

Questo torneo è stato organizzato per far incontrare e divertire i bambini di scuole diverse, e sicuramente l’obiettivo è stato raggiunto!