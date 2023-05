Caltaqua: il calendario della distribuzione idrica a Caltanissetta e San Cataldo

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente riavviato la distribuzione nei territori interessati come di seguito illustrato in dettaglio:

– Caltanissetta: martedì 30 maggio, Santa Barbara, Trabonella, Sanatorio, Angeli, Viale Amedeo , Cinnirella e Asi Stazzone.

– San Cataldo: martedì 30 maggio, accumulo; mercoledì 31 maggio zona Platani, Pizzo Carano Basso e Via Aurora (in regime H24); giovedì 1 giugno, zona Tigli e Pizzo Carano Alto; venerdì 2 giugno zona Sicilia e Pizzo Carano Basso. La distribuzione seguirà quindi l’usuale programmazione.