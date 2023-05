Caltanissetta, la festa dell’Invicta al teatro Margherita: storia vincente tra basket e sociale

Si è tenuta nella serata di martedì 23 maggio al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta l’iniziativa organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica INVICTA 93cento dal titolo “INVICTA racconta una storia vincente”, con la brillante presentazione di Donatello Polizzi e di Enzo Indorato, alla presenza del Sindaco della Città di Caltanissetta Roberto Gambino e dell’Assessore allo Sport Fabio Caracausi.

L’evento ha potuto contare sulla partecipazione di tutti gli iscritti all’Associazione sportiva di basket che, quest’anno, ha rappresentato tutte le categorie nell’intero territorio regionale siciliano con oltre duecento atleti seguiti da ben dodici Allenatori, i quali hanno anche valorizzato l’esperienza di giovani ragazze che si sono avvicinate al mondo della pallacanestro femminile: erano presenti le famiglie dei giocatori ed una vasta platea di tifosi e simpatizzanti delle diverse squadre, dagli “scoiattoli” agli “aquilotti”, passando dagli “esordienti” sino ad arrivare alla prima squadra che ha giocato quest’anno in serie D.

La Festa ha voluto rendere omaggio ai grandi successi ottenuti in quest’anno sportivo dall’INVICTA, soprattutto la vittoria della squadra Under17 ed il passaggio alla categoria superiore della Prima Squadra, capitanata da Calogero Zarbo ed allenata dal Coach Peppe Spena che ha testimoniato, in diverse occasioni e durante tutta la serata, le qualità sportive e l’abnegazione dei suoi Atleti, che hanno permesso il raggiungimento di un così prestigioso traguardo per la Città di Caltanissetta.

Durante l’evento, con grande emozione dei presenti, è stata raccontata l’esperienza storica dell’INVICTA, ovvero la prima Associazione sportiva di basket a Caltanissetta fondata oltre quarant’anni fa dal Prof. Lillo Terrana ed oggi rappresentata dal Presidente Concetto La Malfa, gestita egregiamente grazie al quotidiano impegno dell’infaticabile Dirigente Ignazio La Bua, appassionato organizzatore degli eventi sportivi dell’Associazione e costantemente collaborato dai Dirigenti Luigi Salvaggio, Totò Giordano, Michele Amico e Roberto Castelli, ricolmato dall’affetto del pubblico, dei colleghi, degli Atleti e delle loro famiglie per la costanza profusa in tutti questi anni.

Tutti gli Atleti iscritti all’INVICTA 93cento hanno ricevuto un premio per l’impegno mostrato durante l’anno sportivo, alla presenza del Delegato provinciale del CONI di Caltanissetta Salvatore Scarantino, che ha anche consegnato una coppa ricordo all’Associazione per i suoi autorevoli meriti sportivi; una targa ricordo è stata consegnata anche ai rappresentanti degli oltre trenta sponsors che hanno sostenuto economicamente e logisticamente l’Organizzazione, contribuendo significativamente al raggiungimento dell’ambito traguardo della serie C.

Non è mancato anche un momento di approfondimento sui temi sociali per i quali l’Associazione sportiva si è impegnata in questi anni: infatti, il Presidente del Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone” Marcello Bellomo ed il Presidente del Comitato di Quartiere “San Luca” Nello Ambra hanno potuto raccontare l’esperienza di mini-basket organizzata nei due quartieri in questi anni, che hanno potuto contare sulla numerosa presenza dei giovani residenti e delle loro famiglie, favorendo l’inclusione e la partecipazione alla vita sociale anche di ragazzi immigrati e diversamente abili. Durante il corso dell’iniziativa, è stato proiettato anche un video con protagonisti gli Operatori ed i Volontari della Cooperativa ETNOS impegnati durante tutta la stagione sportiva, presieduta da Fabio Ruvolo, grande sostenitrice del progetto di crescita dell’INVICTA.

A conclusione della serata è stata donata all’Associazione SAMOT Catania Onlus, presieduta da Nicolò Mellini, la maglia firmata da tutti gli Atleti della squadra neopromossa in serie C e consegnata al Manager di salute William Di Noto del Progetto “Smart simultaneous care: SPAZIO AMICO”, finanziato dall’Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si occupa ormai da diverso tempo nelle tre provincie di Catania, di Enna e di Caltanissetta dell’assistenza ai bambini affetti da patologie oncologiche e dei loro nuclei familiari, sin dal doloroso momento della prima diagnosi.

Ciò rappresenta un altro importante traguardo raggiunto dall’Associazione INVICTA 93cento che ha aderito alla proposta progettuale già nella fase della sua elaborazione, con l’obiettivo di testimoniare che lo “sport è salute” e creando un importante parallelo tra la “lotta per la vittoria” e la “lotta per la vita”.

Il progetto della SAMOT Catania Onlus può contare sulla collaborazione istituzionale ed il patrocinio delle tre Aziende Provinciali Sanitarie e dei tre Ordini dei Medici di Caltanissetta, di Catania e di Enna, nonché dell’Università degli Studi “KORE” di Enna, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico San Marco” di Catania, dell’Hospice pediatrico dell’Ospedale “Garibaldi Nesima” di Catania, dell’Hospice “Giovambattista Fanales” del Presidio Ospedaliero di Caltagirone, del CEFPAS e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Caltanissetta.

L’iniziativa progettuale può vantare anche il sostegno di alcuni Comuni e di alcuni Distretti socio-sanitari della provincia di Catania, oltre che di venti Organizzazioni del Terzo Settore e del privato sociale, fra le quali il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana e la Federazione provinciale del Mo.V.I. – Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta, tutti uniti dalla grande volontà di partecipazione al miglioramento delle cure pediatriche in ambito oncologico.