Caltanissetta, delegazione FdI incontra la Questora Agnello: “Pronti a collaborare per sensibilizzare”

Una delegazione di Fratelli d’Italia formata dall’ On. Giuseppe Catania, dal Coordinatore provinciale di FdI Fabiano Lomonaco, dal rappresentante della direzione regionale Damiano Lauretta e dal consigliere comunale di Mazzarino Vincenzo D’asaro, è andata in Questura a Caltanissetta per rivolgere il proprio augurio di buon lavoro alla nuova Questora Dott.ssa Agnello.

“Un incontro – ha spiegato la delegazione FdI – nel quale sono state affrontate alcune criticità che il territorio nisseno vive quotidianamente dal consumo di sostanze stupefacenti alla dispersione scolastica, all’impoverimento del centro storico del capoluogo”.

FdI ha ribadito la propria disponibilità nel collaborare con le forze dell’ordine in termini di sensibilizzare attraverso azioni rivolte alla prevenzione rispetto alle fasce più esposte, con particolare attenzione al mondo giovanile e ha ringraziato la Dott.ssa Agnello e tutto il personale della Questura di Caltanissetta per la cortesia mostrata durante l’incontro.

Nella foto: un precedente incontro del direttivo FdI