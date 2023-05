Caltanissetta, ANPI: “Medaglie d’onore ai familiari di cittadini deportati”

L’ANPI di Riesi sezione Gaetano Butera insieme al Comitato Provinciale ANPI di Caltanissetta ha il piacere di informare che sono state accettate le richieste delle medaglie d’onore dal Ministero dell’interno per i familiari di due deportati di Mazzarino: Paolo Mangione e Carmelo La Vattiata.

L’ANPI di Riesi in questi anni si è mossa sul territorio di Mazzarino, iniziando nel 2018 con la richiesta per il deportato Salvatore Giujusa, e quest’anno a Gennaio con Giuseppe Quattrocchi e Pasquale Chiolo, permettendo di fare ottenere a Mazzarino 5 medaglie d’onore in totale.

Quest’anno abbiamo avanzato altri due richieste di medaglie d’onore al Ministero sperando che vengano accettate in toto per il 27 gennaio 2024.

Invece per il comune di Riesi sono state accettate due medaglie d’onore ai familiari di Giuseppe Russo e Salvatore Di Termini, entrambi deportati IMI (Internati Militari Italiani) . In questi anni l’ANPI di Riesi ha lavorato sul territorio e con le scuole per favorire questa ricerca e sensibilizzare i cittadini su questo tema dei deportati siciliani; un pagina poco conosciuta della storia. Grazie a queste ricerche storiche Riesi ha ottenuto fino adesso 20 medaglie d’onore.

In più Sommatino quest’anno riceverà altre due medaglie d’onore per Giuseppe Colonna e Domenico Grisaffi. Richieste che sono state avanzate dall’ANPI Sommatino Joseph Sanguedolce.

Una settima medaglia verrà conferita Salvatore Militello.

Le medaglie verranno consegnate dal Prefetto di Caltanissetta in occasione dei festeggiamenti del 2 giugno Festa della Repubblica.