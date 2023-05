Amministrative, Terrana (PD): “Uscire da timidezza ed investire sulle nuove generazione”

Fausto Terrana, Comoponente Assemblea Nazionale PD e Segretario Provinciale GD Caltanissetta scrive una riflessione sulle elezioni amministrative comunali appena concluse e invita a “Uscire da timidezza ed investire su nuova generazione”.

“Da oggi, dei dieci comuni più popolosi della Provincia di Caltanissetta, ben sette saranno governati dal centro destra, due dai 5 stelle ed uno (il più piccolo dei dieci), dal PD.

In questo disastro, mentre a Montedoro Renzo Bufalino viene confermato Sindaco, la prima degli eletti ha 24 anni.

A Riesi, nonostante una super Rosy Pilato, perdiamo. La prima degli eletti nella nostra lista è Alice Chiantia, 22 anni, ed entra in consiglio Comunale anche Vincenzo Scibetta, 29 anni.

A questi si aggiungono, anzitutto, Francesca Cammarata, 24 anni, consigliera più votata dell’attuale consiglio comunale di San Cataldo (ed anche la più produttiva per numero di atti), e Daniele Territo a Serradifalco, 22 anni, Presidente del Consiglio Comunale più giovane d’Italia.

Così stando le cose, le strade sono due.

Da un lato, si può continuare con questa continua timidezza a candidare nostri dirigenti riconosciuti e riconoscibili, per accordi con chi nulla c’entra con la nostra storia. Peraltro con ambiguità di parte dei nostri dirigenti sul sostegno ai candidati.

Dall’altro lato, fare un investimento serio su una generazione che è in casa, e che con la costanza delle attività quotidiane, salva la dignità del Pd ogni giorno.

Delle due, l’una.

Lo stesso ragionamento può essere totalmente applicato a livello Regionale in cui, da oggi, il centrosinistra non amministrerà più nessun capoluogo. L’effetto Schlein si vedrà nella misura in cui vi saranno liste ad immagine e somiglianza di questo nuovo corso, chi denigra la segretaria oggi, più che un dirigente, è un avvoltoio”.