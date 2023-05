20 anni di Negramaro, festa in Puglia ad agosto: maxi concerto all’aeroporto F. Cesari di Galatina, in provincia di Lecce

Per i 20 anni di carriera i Negramaro ritornano a casa, nella loro Puglia, dove tutto e’ cominciato. Vent’anni partiti, come molte grandi storie, da un fallimento al Festival di Sanremo, solcando la via di Vasco Rossi e Zucchero, facendo si’ che altri artisti come loro, forse un po’ troppo avanti per la liturgia della kermesse, seguissero quel bizzarro e fortunato percorso, l’ultimo, per dirne uno, sicuramente Tananai.

“N20 Back Home, la grande festa” sara’ l’evento speciale per festeggiare una carriera rimasta sempre accesa nonostante le rivoluzioni che hanno colpito l’industria discografica sotto ogni punto di vista: si svolgera’ il prossimo 12 agosto in una location inedita, sinora mai utilizzata per un evento musicale, l’aeroporto Fortunato Cesari di Galatina, in provincia di Lecce. Quella sera, ad accompagnare Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo ci saranno Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolo’ Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello: insomma , amici nuovi e amici vecchi, alcuni dei quali hanno rappresentato collaborazioni del tutto speciali nel percorso della band, che di collaborazioni ne ha fatte tante mostrando una capacita’, quasi del tutto inedita, di trascinare nel proprio mondo, fatto di rock che varia dal piu’ artigianale, garage, al piu’ commerciale, pop, elettronico e melodico, chiunque la avvicini.

Una festa imperdibile che allieterà Siracusa (19, 21 e 22 luglio) e ancora il 22, 23, 24 settembre all’Arena di Verona, magari ricordandosi di quando furono la prima band a calcare quel palco, uno dei salotti buoni del live outdoor italiano.

Il ventennale dei Negramaro sara’ inoltre accompagnato da un evento anche discografico: nessun nuovo inedito (non ancora annunciato perlomeno) ma la pubblicazione nella versione “Anniversary Edition” della loro discografia. Tutti i vinili conterranno un estratto del testo di un loro brano: unendo le frasi si comporra’ una poesia.