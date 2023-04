Sicilia, Caro voli: Schifani, “Terzo vettore romperà il monopolio”

“Da mesi portiamo avanti una battaglia contro il caro voli. Un fatto scandaloso, esiste un cartello tra Ita, compagnia pubblica, e Ryanair per non farsi concorrenza che adottano cosi’ i prezzi che vogliono. Abbiamo denunciato all’Antitrust questo cartello, abbiamo lavorato per fare in modo che un terzo vettore possa venire in Sicilia per romperlo.

Abbiamo denunciato alla procura di Roma il comportamento anomalo di Ita per abuso di posizione. Continueremo a fare tutto questo perche’ il nostro dovere e’ tutelare i siciliani e il turismo. Non era mai successo una cosa del genere, nemmeno Alitalia si era mai resa protagonista di questi atteggiamenti”.

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, negli studi di Sky tg24 a Timeline. “Confido che dal primo giugno grazie a questo terzo vettore ci sia la tendenza ad abbassare il costo dei biglietti”, ha concluso.