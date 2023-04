Salone ex convento San Francesco presentato il libro “IL CASALE DI MARIA”di P. Luigi Sapia, Giuseppe Canalella e Michele Ognibene

MUSSOMELI – Un fine settimana all’insegna della cultura. L’incontro culturale di fine settimana, nel salone dell’ex convento San Francesco, moderato dallo scrittore giornalista Roberto Mistretta, ha riunito appassionati e cultori di storia locale per la presentazione del libro “IL CASALE DI MARIA”, scritto a tre mani: P. Luigi Sapia, francescano conventuale, Giuseppe Canalella e Michele Ognibene. Hanno relazionato l’arciprete Padre Achille Lomanto e l’archeologo dott. Gianluca Calà. Ci sono stati i saluti iniziali di Maria Nucera ed Emilia Di Piazza, rispettivamente in rappresentanza delle Associazioni BCSicilia e Fidapa – sezioni di Mussomeli, come anche quelli del Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Nigrelli e, nel corso dell’incontro, quelli del sindaco on.Giuseppe Catania. (IL VIDEO)