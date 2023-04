Procacciatore clienti bussa, anziana spruzza spray peperoncino

Armata di spray al peperoncino, ha aggredito un procacciatore di clienti per una nota societa’ di fornitura di energia elettrica che aveva bussato alla sua porta. Uno spruzzo diretto al volto, prima di chiudere al volo la porta. I Carabinieri della Compagnia di Alcamo sono intervenuti ieri per una richiesta di aiuto da parte delli”uomo, che dichiarava di essere stato aggredito da un’anziana donna.

E’ stata cosi’ accertata la posizione lavorativa del malcapitato, visibilmente arrossato in volto; non c’e’ stato l’intervento dell’ambulanza. L’uomo non e’ non riuscito a fornire ai militari il civico dell’abitazione dove sarebbe avvenuta l’aggressione. I Carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire la vicenda.