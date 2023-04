Mussomeli, le esequie del 41enne Calogerino Sorce. L’applauso finale accompagna il suo ultimo viaggio senza ritorno.

MUSSOMELI – Una straordinaria folla all’esterno, ed una gremita e silenziosa chiesa ha partecipato alle esequie di Calogerino Sorce che sabato mattina, a seguito di improvviso malore, ha consegnato i suoi 41 anni alla vita terrena per vivere la vita eterna nella Patria Celeste. Calogerino Sorce è scomparso dalla scena di questo mondo lasciando improvvisamente nello sgomento l’intera sua famiglia. Tanti fiori, tanta gente, tanti positivi apprezzamenti e soprattutto tanti amici e conoscenti che hanno pianto la sua improvvisa e prematura dipartita. La bara, con il suo gelido corpo, ammantata di fiori, sistemata ai piedi dell’altare, con lo sguardo del Cristo Risorto, vittorioso sulla morte, ha destato grande commozione fra i tanti presenti che nel tributare tanta vicinanza alla famiglia per la scomparsa del congiunto hanno sofferto tanto dispiacere in questa infausta circostanza. La messa di suffragio, la benedizione della salma , il canto finale dell’ “Andrò a vederla un dì”, ed il prolungato applauso all’esterno, hanno dato l’avvio all’ultimo viaggio senza ritorno verso l’ultima dimora dove le sue spoglie mortali riposeranno per sempre.