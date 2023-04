Le cause e i trattamenti della disfunzione erettile giovanile

Fonte: unsplash.com

La disfunzione erettile giovanile è definibile come la presenza di problemi di erezione in uomini di età inferiore ai 40 anni. Sebbene la prevalenza della disfunzione erettile aumenti con l’età, gli uomini più giovani non sono immuni alla condizione. In realtà, alcuni studi indicano che la disfunzione erettile giovanile è in aumento. Esistono varie soluzioni per sopperire a questo deficit tra cui l’uso di medicinali, ma non tutti, in particolar modo se si parla di un giovane, hanno il coraggio di recarsi in farmacia per acquistare il farmaco necessario, in questo ci viene in aiuto nowgreenhealthit.com dove è possibile trovare diversi medicinali per la disfunzione erettile con un’ampia descrizione e con la possibilità di acquistarli in totale anonimato. Ma l’uso farmaci non è l’unica soluzione, in questo articolo, esploreremo le cause della disfunzione erettile giovanile e i possibili trattamenti.

LE CAUSE

Ci sono molte cause possibili della disfunzione erettile giovanile, tra cui fattori psicologici, problemi fisici e malattie croniche. In questo articolo, esploreremo le cause più comuni della disfunzione erettile giovanile e i trattamenti disponibili per aiutare gli uomini ad affrontare questa condizione.

1. CAUSE PSICOLOGICHE

La disfunzione erettile giovanile può essere causata da fattori psicologici come lo stress, l’ansia, la depressione e la pressione per una buona prestazione. Lo stress può influire negativamente sulla capacità di un uomo di avere un’erezione, impedendo la normale circolazione del sangue nel pene. L’ansia e la depressione possono anche influire sulla funzione erettile, impedendo alla mente di concentrarsi sulle sensazioni fisiche del rapporto sessuale.

2. CAUSE FISICHE

La disfunzione erettile giovanile può anche essere causata da fattori fisici come problemi vascolari, problemi cardiaci, obesità e abuso di sostanze. Problemi vascolari come l’arteriosclerosi possono impedire al sangue di fluire adeguatamente attraverso il pene, rendendo difficile l’erezione. Problemi di salute del cuore come l’ipertensione possono anche influire sulla funzione erettile, impedendo alla circolazione del sangue di raggiungere il pene. L’obesità può anche influire sulla funzione erettile, creando problemi vascolari che possono rendere difficile l’erezione. L’abuso di sostanze come l’alcol e il fumo può anche influire sulla funzione erettile, interferendo con la normale circolazione del sangue e causando danni ai vasi sanguigni.

3. MALATTIE CRONICHE

La disfunzione erettile giovanile può anche essere causata da malattie croniche come il diabete, l’ipertensione e le malattie cardiache. Queste malattie possono causare danni ai vasi sanguigni e problemi di circolazione che possono interferire con la funzione erettile. Inoltre, alcune malattie croniche possono causare danni ai nervi che controllano la funzione erettile, rendendo difficile l’erezione.

TRATTAMENTO DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

La disfunzione erettile giovanile può essere un problema molto frustrante e imbarazzante per gli uomini. Tuttavia, esistono opzioni di trattamento disponibili per aiutare ad affrontare la condizione. Il trattamento può variare a seconda delle cause sottostanti della disfunzione erettile giovanile.

1. TERAPIE PSICOLOGICHE

La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) può aiutare gli uomini a identificare e affrontare i pensieri negativi che possono influire sulla funzione erettile. La terapia di coppia può anche aiutare a migliorare la comunicazione e a ridurre lo stress nella relazione.

2. FARMACI

I farmaci sono un trattamento efficace per la disfunzione erettile giovanile causata da problemi fisici come problemi vascolari, problemi di salute del cuore, obesità e abuso di sostanze. Il sildenafil (Viagra), il vardenafil (Levitra) e il tadalafil (Cialis) sono farmaci orali che possono migliorare il flusso di sangue al pene, aiutando gli uomini a ottenere e mantenere un’erezione. Tuttavia, questi farmaci possono avere effetti collaterali come mal di testa, congestione nasale e disturbi gastrointestinali. Esistono anche farmaci iniettabili e farmaci che si applicano localmente sul pene che possono aiutare a migliorare l’erezione. Questi farmaci includono alprostadil, papaverina e fentolamina. Tuttavia, l’uso di questi farmaci può causare effetti collaterali come dolore, gonfiore e sanguinamento.

3. DISPOSITIVI MEDICI

I dispositivi medici sono un’altra opzione di trattamento per la disfunzione erettile giovanile. Un esempio sono i dispositivi di vuoto i quali creano un vuoto intorno al pene, facendo sì che il sangue affluisca al pene e creando un’erezione. I dispositivi di vuoto sono generalmente sicuri da usare, ma possono causare dolore, ecchimosi e sanguinamento.

In conclusione, la disfunzione erettile giovanile è un problema sempre più comune tra gli uomini di età inferiore ai 40 anni. Ci sono molte cause possibili ma con il progresso medico è possibile trovare facilmente una soluzione.