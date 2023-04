Gela. Peppe Di Cristina (PD) annuncia iniziativa politica regionale a Gela per sabato con Paola De Micheli

GELA. «Ho sostenuto con convinzione Paola De Micheli e al gazebo Stefano Bonaccini. Le ritengo scelte corrette ma, ora che si è conclusa l’esperienza delle primarie, dobbiamo accettare il risultato. Confido nel lavoro del nuova segretaria Elly Schlein e del presidente Stefano Bonaccini e mi sento sempre vicino alla posizione di Paola che ritengo una risorsa straordinaria nel Partito Democratico».

Lo dice Peppe Di Cristina, componente della direzione nazionale del Pd, annunciando un meeting politico regionale a Gela, previsto nella giornata di sabato.

«È evidente – dice – che siamo di fronte a un nuova fase e non ci sono prigionieri, né morti o feriti. Siamo un partito e le fasi congressuali hanno un inizio e una fine, poi si rema tutti nella stessa direzione. Tuttavia ritengo come ho sostenuto a tutti i livelli che, il confronto interno serve per essere più compatti all’esterno. Se non c’è confronto siamo destinati ad avere un ruolo residuale. Su questa visione stiamo organizzando per sabato un iniziativa regionale a Gela con Paola De Micheli”.