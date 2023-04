Caltanissetta sarà tappa del – “In Sicilia festival d’architettura”

Si svolgerà in Sicilia dal 22 al 29 aprile il Festival diffuso di architettura ‘:After. After History, Afterlife’, concepito come un Grand Tour dell’architettura siciliana degli ultimi 100 anni.

Lo rende noto la Città Metropolitana di Catania. Sostenuto dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, il festival itinerante toccherà, con una prospettiva non tradizionale, dieci luoghi in provincia di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Siracusa e Catania.

Attraverso passeggiate urbane, visite, seminari ed incontri, il festival esplorerà architetture, luoghi, paesaggi – realizzati, dimenticati o non completati ‘ con l’obiettivo di “individuare una diversa lettura capace di innescare una nuova consapevolezza su temi profondamente radicati nella storia recente della Sicilia – patrimonio dell’architettura moderna, il paesaggio industriale e post-industriale, la decolonizzazione”.

Tra gli appuntamenti in programma sono previste visite in dimore private e luoghi normalmente non accessibili al pubblico. A Catania sarà analizzata in prospettiva storica l’opera degli architetti Giacomo Leone e Giancarlo De Carlo. Tra gli ospiti dei talk Giovanna Silva, Erica Overmeer, Fondamenta, Giuseppina Grasso Cannizzo, Pippo Ciorra, Fala Atelier, Moncada Rangel, Fosbury Architecture, Shourideh Molavi, Claudio Gulli, Giovanni Leone e Roberto Collovà. Le ricerche portate avanti vengono presentate in una fase di internazionalizzazione tramite una pubblicazione e workshop, mostre e dibattiti all’estero in collaborazione con Royal Institute of Art – Kungl.

Konsthögskolan; Technische Universitaet Wien; Universitaet Basel-Critical Urbanisms. Sul sito After Festival tutte le informazioni sul programma e la modalità di prenotazione alle visite.