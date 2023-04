Basket serie D. L’Invicta Basket Caltanissetta travolge Adrano e si laurea campione regionale assoluto di serie D

Una super Invicta Basket Caltanissetta ha travolto 79 -35 lo Sporting Club Adrano riuscendo così a conquistare il titolo regionale assoluto di serie D. Un risultato che ha capovolto quello dell’andata nel quale gli adraniti erano riusciti ad imporsi ma di appena 2 punti.

In un PalaCannizzaro con un pubblico delle grandi occasioni, l’Invicta ha fatto subito capire che non sarebbe stata una serata facile per gli avversari. La squadra di Peppe Spena ha attaccato a tutto spiano ma soprattutto ha bloccato, sia a rimbalzo che con una difesa attenta e puntuale, gli avanti adraniti che sono stati quasi del tutto annullati

Alla fine il match tanto temuto s’è trasformato in un autentico trionfo dal momento che l’Invicta non solo ha annullato i due punti di svantaggio accusati all’andata, ma ha implementato il vantaggio sino a rendere del tutto vano il tentativo degli avversari di provare a rientrare in partita.

Con la vittoria di oggi, l’Invicta di coach Peppe Spena ha colto la diciassettesima vittoria stagionale a fronte di una sola sconfitta ad Adrano chiudendo una stagione indimenticabile che ha segnato non solo il ritorno di Caltanissetta nel grande basket regionale, ma anche la conferma di un pubblico, di un vivaio e di un movimento che non hanno nulla da invidiare ad altre piazze del basket siciliano.

Per altro, questa vittoria è tutta nissena dal momento che il roster dell’Invicta è interamente composto da nisseni e il suo tecnico è anche lui nisseno doc. Questo a dimostrazione delle potenzialità che il basket nisseno possiede. Potenzialità che non vanno disperse, ma che invece bisogna valorizzare in un’ottica futura. Come quelle di Samuele e Mattia Talluto, ma anche dello stesso Paride Giusti e di tutti coloro che hanno dato un contributo importante a questa trionfale stagione.

Grande lo spettacolo del pubblico nisseno che ha sostenuto l’Invicta facendo si che il Pala Cannizzaro diventasse il sesto uomo in campo. Un pubblico corretto ma entusiasta che ha dato una spinta enorme ad una squadra che coach Peppe Spena ha saputo dosare bellamente.

E ora l’obiettivo, una volta conquistata la serie C e il titolo di serie D da mettere in bacheca, è quello di costruire una squadra competitiva anche per la categoria superiore, in modo che l’Invicta Basket Caltanissetta possa proseguire in questo importante percorso di crescita culminato nella promozione di quest’anno.