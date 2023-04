Anziano investe pedone e fugge, denunciato

I carabinieri della Compagnia di Taormina, in provincia di Messina, hanno denunciato, in stato di libertà, un anziano, presunto responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi.I militari sono intervenuti in una via del centro di Giardini Naxos dove prima si era verificato un incidente stradale. La vittima sarebbe stata travolta da un’auto il cui conducente sarebbe fuggito senza fermarsi.

L’auto e il conducente sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I militari hanno rintracciato l’anziano presso la sua abitazione, sull’auto i carabinieri avrebbero trovato evidenti ammaccature ritenute compatibili con la dinamica dell’urto.

L’auto è stata sequestrata, l’anziano è stato denunciato e per lui è scattato il ritiro della patente. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stata trasportata al Policlinico di Messina dove si trova tuttora ricoverata, non in pericolo di vita.