AICS – COMUNE DI SUTERA, siglato protocollo d’intesa per la crescita del territorio

SUTERA Ancora un appuntamento in terra nissena e ancora in quel Vallone nisseno, con la sigla di un protocollo d’intesa con il Comune di Sutera grazie alla volontà del Sindaco Giuseppe Grizzanti e della Vicesindaca Giovannella Difrancesco che hanno voluto questo incontro con il responsabile del Dipartimento “Sport e Salute” Rino Pitanza e soprattutto apprezzato la proposta progettuale presentata in un clima di serenità e soprattutto fattività che ha avuto subito unione d’intenti con l’intera amministrazione. E così l’AICS sarà accanto anche al comune di Sutera per collaborare nell’organizzazione di seminari e convegni; nella promozione di attività culturali, artistiche, ambientali, sportive, sociali, storiche, di diffusione della legalità e sensibilizzazione sociale; nella pubblicizzazione, nelle varie forme, delle attività che si andranno a svolgere e la progettazione, a titolo prevalentemente gratuito, a vari livelli (regionale, nazionale, europeo) e quant’altro potrebbe nascere per esigenze e volontà delle parti. Il tutto sancito proprio nel protocollo d’intesa che a breve porterà alla luce i primi risultati.