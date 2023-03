Vallelunga. Firmata conciliazione e transazione tra il Comune e la Società Cooperativa Servizi Sociali per casa anziani e disabili

Firmata la conciliazione e transazione stragiudiziale tra il Comune di Vallelunga Pratameno e la Presidente della Società Cooperativa Servizi Sociali Pratameno locataria dell’immobile destinato a casa per anziani e disabili, ponendo fine ad una controversia che da anni viene discussa, dibattuta e non conclusa con il rischio di una chiusura definitiva.

“Oggi – ha ricordato il sindaco Montesano – sarebbe impensabile privarsi di una struttura ormai punto di riferimento per la comunità Vallelunghese e per le famiglie, in cui, oltre a beneficiare di un’assistenza continuativa l’anziano può ricevere agevolmente le visite dei parenti e conoscenti e partecipare ad attività e terapie occupazionali che favoriscono la socializzazione tra gli ospiti e contribuiscono a mantenere vive le facoltà cognitive e appare evidente come la casa di riposo abbia rappresentato e continua a rappresentare l’unica risposta possibile per gestire le esigenze delle famiglie e assicurare un adeguato sostegno a chi è ormai avanti con gli anni e vorrebbe vivere una vecchiaia tranquilla in un ambiente sereno e accogliente condividendo la propria condizione e le difficoltà tipiche dell’età con dei coetanei” .

Per il sindaco: “Non serve spendere ulteriori frasi sulla presenza della casa di riposo nel territorio di Vallelunga poiché i concittadini, e non solo, hanno mostrato apprezzamento per questa realtà e prova ne è il numero degli ospiti che gradualmente si è innalzato fino a soddisfare costantemente la disponibilità dei posti letto. Siamo orgogliosi di aver sostenuto, e continuare a sostenere un servizio importante e di riferimento per la nostra Comunità”.