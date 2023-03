Travolta da una Jeep Wrangler sulle strisce pedonali mentre va a scuola: morta 17enne studentessa italiana in Colorado

Una morte assurda quella di Giorgia Trocciola, studentessa di 17 anni che è deceduta proprio mentre stava andando a scuola, la Doherty High School, istituto che stava frequentando grazie ad un programma di scambio internazionale. La ragazza stava attraversando le strisce pedonali davanti all’istituto quando una Jeep Wrangler è passata con il semaforo rosso e l’ha investita.

Una tragedia che ha colpito tutti nella contea di El Paso, nel Colorado. La ragazza era originaria di Bolzano Vicentino ed era molto conosciuta anche come atleta poiché praticava tre discipline sportive: softball, tennis e nuoto. I genitori sono subito arrivati in America. La morte della ragazza ha creato sconcerto e dolore nella scuola al punto che c’è stato chi ha proposto di costruire il ponte Giorgia Trocciola, un attraversamento pedonale per impedire che tragedie come questa possano ripetersi.