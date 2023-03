SS640, Mancuso: “Gambino pensi a governare Caltanissetta invece che lanciare strali a Salvini”

“Il Sindaco Gambino ottemperi ai suoi impegni con la Città di Caltanissetta invece di lanciare strali al Ministro Salvini sul completamento del raddoppio della SS 640″ dichiara il Deputato Regionale di Forza Italia on.le Michele Mancuso in merito alla lettera aperta che il primo cittadino nisseno ha scritto al Ministro.

“Sono paradossali le sue affermazioni in merito ai ritardi del completamento del raddoppio della “Strada degli scrittori”, perché sa bene quali sono stati le difficoltà con l’impresa appaltatrice come sa altrettanto bene quale è il cronoprogramma dato dal Commissario straordinario nominato dal suo mentore politico on.le Cancelleri che, se non ricordo male pomposamente inaugurava ogni cento metri di apertura di questa arteria proprio assieme a lei. Oggi siamo certi che dell’importante arteria entro il 2023 sarà completata la carreggiata in direzione Agrigento ed entro giugno 2024 sarà ultimato il tratto che collegamento con l’autostrada.

Non pensi Gambino di fare campagna elettorale – continua l’on.le Mancuso – attaccando il Ministro Salvini quando sa benissimo di chi sono le vere responsabilità e i cittadini di Caltanissetta lo sanno benissimo.

Piuttosto attivi i suoi uffici per trasmettere all’ANAS la documentazione per la messa in sicurezza della Via Borremans, perché i nisseni non ne possono più di attraversare una gruviera di buche. Questa sì che è una inadempienza tutta sua caro Sindaco Gambino – continua il deputato forzista – ed i cittadini di Caltanissetta sanno anche questo.

Ogni giorno mi convince sempre più – conclude l’on.le Michele Mancuso – l’idea e soprattutto la necessità di un prossimo sindaco in linea con il Governo regionale e nazionale; figura indispensabile per lo sviluppo del centro Sicilia e in particolare della nostra Caltanissetta”.