Sicilia, Province. Assessore Andrea Messina: “Nel ddl saranno 6 con 3 città metropolitane”

“Le province erano nate negli anni 80, abbiamo dovuto apportare modifiche per inserire delle peculiarità che ai tempi non erano previste, come ad esempio: la preferenza di genere, la tutela della quota rosa, sia per le liste che per la presenza in giunta. Rivediamo anche la conformazione dei collegi, non vogliamo un collegio unico ma dei singoli collegi. Ci saranno 6 province e 3 città metropolitane. Abbiamo pensato a degli organi snelli e abbiamo suddiviso le province in 3 fasce: fino a 500 mila abitanti, fino a 1 milione di abitanti e oltre a 1 milione”.

Così l’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina, parlando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans a Palermo, del disegno di legge sulla riorganizzazione delle Province e delle Città metropolitane.

“Ci saranno 6 province e 3 città metropolitane – prosegue – abbiamo pensato a degli organi snelli e abbiamo suddiviso le province in 3 fasce: fino a 500 mila abitanti, 300 mila abitanti e 1 milione di abitanti. Il presidente della città Metropolitana sarà eletto direttamente dai cittadini, questo è un testo base su cui si può lavorare”, conclude Messina.