Sicilia, domenica al museo: tutti i siti aperti gratuitamente il 5 marzo

Una domenica all’insegna della cultura anche in Sicilia.

Torna anche a marzo il tradizionale appuntamento della “Domenica al Museo“: l’iniziativa che prevede, ogni prima domenica del mese, l’ingresso gratuito in Parchi archeologici, musei e luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali.

Domenica 5 marzo 2023, dunque, niente biglietto per visitare i principali siti culturali regionali, come disposto dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, aderendo all’iniziativa del Ministero della Cultura.

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con accesso su prenotazione dove previsto. Per informazioni e per consultare l’elenco completo potete dare un’occhiata alla pagina dedicata all’iniziativa regionale.

Per maggiori dettagli vi consigliamo di informarvi su eventuali prenotazioni, turni e orari di apertura direttamente con il luogo di vostro interesse.

«La prima domenica del mese con ingresso libero nei musei è un’occasione straordinaria per tenere unite le famiglie e contestualmente avvicinare i giovani all’arte e alla cultura – dice Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana -.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta sui luoghi da scoprire a Palermo e nel resto dell’Isola tra parchi archeologici e musei.

Ritengo che quest’iniziativa sia anche una valida opportunità per far conoscere il nostro patrimonio culturale a quanti scelgono la Sicilia come meta da visitare, ma soprattutto ai siciliani che potranno così vivere e conoscere la nostra storia».

Ecco i luoghi che secondo noi sono assolutamente da visitare.

PALERMO

Nella capitale dell’Isola citiamo la Galleria regionale di Palazzo Abatellis uno dei più prestigiosi musei italiani.

Apre i battenti anche il Museo archeologico regionale “Antonino Salinas”,che possiede una delle più ricche collezioni archeologiche d’Italia, testimonianze della storia siciliana in tutte le sue fasi che vanno dalla preistoria al medioevo. Al suo interno sono conservati i reperti e manufatti dei popoli che hanno determinato la storia dell’isola: fenici, punici, greci, romani e bizantini, ma anche manufatti di altri popoli come gli Egizi e gli Etruschi.

Per la “Domenica al Museo”, tornano anche le attività organizzate da CoopCulture per tutta la famiglia. In particolare, sono in programma visite didattiche per adulti e per bambini in quattro siti culturali della città: Museo Riso, Castello della Zisa, Museo Archeologico “Salinas” e il Chiostro dei Benedettini di Monreale.

Da non perdere Palazzo Mirto, il cui interno è arredato con pareti rivestite di pannelli serici, maestosi arazzi, tendaggi e numerose opere d’arte, che stupiscono per il vezzo estroso e quasi rococò degli arredi. La camera ricamata, costituita da pareti rivesite e ricamate di seta, è tipica della tradizione siciliana.

Aperto anche il Museo Riso, polo regionale dedicato all’arte contemporanea che ospita “Percorsi di memoria”, una collezione che si lega al primo nucleo della collezione permanente del museo regionale di Palermo.

I biglietti sono acquistabili online sul sito di Coopculture. Info ai numeri 091 587717 o 091 320532 o via mail a biglietteria.riso@coopculture.it

Domenica è anche un’occasione per visitare Monreale, il chiostro appartenente al complesso dell’abbazia benedettina di Santa Maria la Nuova, fondata nel 1174 per volere del re normanno Guglielmo II e che funge da perno di tutto il complesso abbaziale che si sviluppa intorno ad esso.

CATANIA

Ecco i siti culturali aperti a Catania.

– Museo Civico Castello Ursino, dalle ore 9.30 alle 19 (biglietto ridotto al costo di 6 euro, invece di 10)

– Museo Vincenzo Bellini, dalle ore 9 alle 13, biglietto ridotto al costo di 2 euro (invece di 5), ultimo ingresso entro le ore 12 – il biglietto comprende anche la visita al Museo Emilio Greco ospitato nel Palazzo della Cultura;

– Museo Emilio Greco, nel Palazzo della Cultura, dalle ore 9 alle ore 13, biglietto ridotto al costo di 2 euro (invece di 5) da acquistare nella biglietteria del Museo Bellini (il biglietto comprende la visita al Museo Bellini), ultimo ingresso entro le ore 12;

– Palazzo della Cultura, dalle ore 9 alle 13, ingresso gratuito;

– Percorso di Gronda della Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena, dalle ore 9 alle 13, biglietto ridotto al costo di 1 euro (ultimo ingresso entro le ore 12).

AGRIGENTO

Torna la Festa del Mandorlo in fiore di Agrigento e per l’occasione Fondazione FS Italiane, in collaborazione con il Comune di Agrigento e l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, ha organizzato un ricco programma ditreni storici da Palermo ad Agrigento e sulla Ferrovia dei Templi fra Agrigento – Porto Empedocle.

Ad Agrigento non si può non annoverare tra i vari siti il Parco Archeologico della Valle dei Templi, l’area archeologica tra le più belle d’Italia, nonché la più grande del mondo, davvero un luogo magico.

Caratterizzata da un ottimo stato di conservazione, e da importanti templi dorici del periodo ellenico. Corrisponde all’antica Akragas, il nucleo monumentario originario della città di Agrigento.

Da sottolineare è anche l’apertura dell’Area archeologica e Antiquarium di Eraclea Minoa, che offre un eccezionale panorama: da una parte l’arco azzurro del golfo e dall’altra le candide rocce di Capo Bianco a strapiombo sul mare, in questa area sorge la Riserva Naturale Foce del Fiume Platani. Il Teatro Greco fu riportato alla luce nel 1957, esso presenta una cavea a dieci gradoni, divisa in nove settori, che guarda verso il mare.

SIRACUSA

Vale sicuramente la pena una visita all’Area archeologica della Neapolis, un’area naturale colma di reperti archeologici appartenenti a più epoche della storia siracusana. Per la quantità e la rilevanza dei suoi monumenti è considerata una delle zone archeologiche più importanti della Sicilia, nonché tra le più vaste del Mediterraneo. Ma anche l’Ipogeo di piazza Duomo recentemente aperto.

In provincia di Siracusa, da non perdere anche la Villa del Tellaro a Noto, ad Augusta l’area archeologica di Megara a Palazzolo Acreide la Casa Museo Antonino Uccello.

RAGUSA

Citiamo l’area archeologica di Cava d’Ispica. La vallata, immersa nella tipica vegetazione della macchia mediterranea, custodisce necropoli preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, eremi monastici e nuclei abitativi di tipologia varia.

Nell’area terminale della vallata nel territorio di Ispica, a ridosso della città, numerose sono le testimonianze che attestano la presenza dell’uomo dalla preistoria sino al terremoto del 1693.

Ma anche l’area archeologica Parco Forza, il Convento della Croce a Scicli e il Museo regionale di Ragusa.

TRAPANI

Il Parco archeologico di Segestaè uno dei principali parchi archeologici della Sicilia. La data di fondazione dell’antica città non è nota anche se l’area risulta già abitata nel XI secolo a.C. Secondo lo storico greco Tucidide la città fu fondata dagli Elimi, un popolo di origine troiana che attraverso il Mediterraneo giunse in Sicilia.

Nella provincia di Trapani, da non perdere anche la mostra “Ars Aedificandi. Il cantiere nel mondo classico” che si svolge tra Cave di Cusa e il Parco archeologico di Selinunte. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 (dall’1 al 26 marzo). I biglietti sono acquistabili online sul sito web di CoopCulture o chiamando al numero 0923 1990030.

A Marsala il Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” e la contigua Area archeologica di Capo Boeo. Ma anche il Museo del Satiro a Mazara del Vallo. Il Castello Grifeo a Partanna e anche l’ex Stabilimento Florio a Favignana.

ENNA

Una visita da non perdere è quella alla Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, un edificio abitativo tardo antico, popolarmente definito villa nonostante non abbia i caratteri della villa romana extraurbana quanto piuttosto del palazzo urbano imperiale, i cui resti sono situati a circa quattro chilometri da Piazza Armerina. Dal 1997 fa parte dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

Da segnalare anche l’Area archeologica di Morgantina e il Museo di Aidone.

CALTANISSETTA

Da non perdere nella provincia nissena sono le visite al Parco Archeologico di Gela, di cui fanno parte, tra gli altri, l’area archeologica mura timpoleonee di Gela, l’acropoli di Molino a vento di Gela, l’area archeologica di Bosco Littorio e ancora il museo archeologico di Marianopoli, il complesso minerario di Trabia Tallarita.

L’orario di tutti i luoghi annessi al Parco archeologico di Gela sono consultabili online.

Per ogni informazione relativa ai Parchi e i luoghi annessi potete contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico via mail a urp.parco.archeo.gela@regione.sicilia.it o chiamando ai numeri 093 3912626, 334 6001803, 0934 567062.

MESSINA

Tra gli imperdibili per chi si trova in provincia di Messina vi segnaliamo l’ingresso gratuito dei seguenti siti.

A Taormina sono aperti il Teatro Antico e Palazzo Ciampoli (ingresso sempre libero) per la mostra di acquerelli “Teatròs” del maestro spagnolo Pedro Cano. A Giardini Naxos sono aperti il Museo e l’area archeologica.

In tutti i siti vige l’orario invernale con visite dalle 9.00 alle 16.00 (ultimo ingresso).

Ricordiamo che il Museo naturalistico regionale di Isola Bella è al momento chiuso per lavori straordinari, mentre Villa Caronia (sede direzionale del parco) è visitabile sempre gratuitamente, dal lunedì al venerdì.