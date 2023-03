Sicilia, Carabinieri fermano 16enne: aveva scippato la borsa di un’83enne a passeggio

I carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina hanno eseguito una misura cautelare consistente nella permanenza in casa nei confronti di un 16enne indagato per aver perpetrato uno scippo in danno ad un’anziana signora di 83 anni, il cui bottino ammonta a poche decine di euro.

L’episodio accaduto in pieno giorno in una delle vie principali di un centro della provincia di Enna, ha visto come protagonista un minorenne, già conosciuto alle FF.OO. locali che, approfittando, di un’anziana donna che passeggiava tranquillamente in una via trafficata, le ha strappato di mano la borsa, strattonandola e facendola cadere durante la fuga.

La donna, rimasta illesa, ha dato subito l’allarme facendo accorrere in soccorso le persone che si trovavano nei dintorni.

Immediato l’arrivo dei militari che, a seguito di una scrupolosa attività d’indagine, consistente in escussione di testimoni, visione di filmati tratti da telecamere di videosorveglianza, sono riusciti sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, nella persona del Procuratore Capo Dott. Rocco Cosentino, a ricostruire quanto avvenuto. Non si escludono ulteriori sviluppi, anche favorevoli all’indagato, all’esito dell’interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni.