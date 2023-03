San Cataldo. Inaugurato in Chiesa Madre nuovo veicolo attrezzato per trasporto delle persone con fragilità

SAN CATALDO. Ieri pomeriggio in Chiesa Madre c’è stata l’inaugurazione di un nuovo veicolo attrezzato per il trasporto delle persone con fragilità. Il mezzo di trasporto è stato consegnato in comodato dalla PMG all’Associazione San Filippo, Apostolo, nella persona di padre Alessandro Giambra, per il progetto “Città ad impatto positivo”.

Il veicolo verrà utilizzato per una nobile causa come il trasporto gratuito di persone disabili o con fragilità che hanno difficoltà negli spostamenti per visite mediche, ospedaliere o altre esigenze.