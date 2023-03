Precipita dal tetto di un capannone commerciale: morto 42enne geometra

Incidente sul lavoro a Barcellona Pozzo di Gotto. Qui un geometra di 42 anni, Nino Cilona, è morto presso il reparto di rianimazione del Policlinico di Messina per i postumi di una grave caduta avvenuta a Milazzo, nel Centro Mercantile. Qui il professionista è precipitato dal tetto di un capannone recentemente dato in affitto ad un imprenditore della grande distribuzione.

L’uomo, a quanto pare, sarebbe stato chiamato per accertare le cause di una infiltrazione d’acqua. A seguito della caduta ha riportato ferite gravissime che gli sono risultate fatali. La vittima dell’incidente, di cui non si conoscono al momento particolari dettagliati, era anche dirigente della società dilettantistica Orsa PromoSport e sarebbe diventato padre tra qualche mese per la prima volta.

La sua scomparsa, improvvisa quanto dolorosa, ha stravolto l’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto dove era molto conosciuto e stimato.