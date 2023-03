Montedoro. Eletto il sindaco dei ragazzi e delle ragazze: è Giulia Fiorentino

MONTEDORO. Montedoro ha eletto il suo sindaco dei ragazzi e delle ragazze. Come già avvenuto nei plessi di Serradifalco e Milena, dell’Istituto Comprensivo “F. Puglisi”, anche a Montedoro è arrivato il tempo delle elezioni. L’attività , rientrante in un importante progetto di Cittadinanza e Costituzione, è iniziata con le primarie in classe, quindi la creazione del logo, del motto e del programma elettorale da parte delle liste formate per l’occasione.

A contendersi lo scranno di primo cittadino dei ragazzi e delle ragazze: Giulia Fiorentino, 2^ A secondaria, ed Erika Cappello, 4^A primaria. Lunedı̀ 6 marzo, la presidente del seggio unico, Laura Carlotta, accompagnata dagli scrutatori Alessandra Farruggio, Giuseppe Mantione e Shayan Sangani ha proclamato la vittoria della Fiorentino; a comporre la giunta gli assessori designati: Trysha Galante (solidarietà ), Luigi Falcone (scuola); Angelo Carlotta (salute), Mattia Ricotta (ambiente). I seggi in consiglio comunale sono andati a: Oscar Battaglia, Calogero Mantione, Alice Corsello, Alessio Morreale, Elsa Mantione, Calogero Morreale per la maggioranza; Orazio Salvo, Matteo Tulumello, Ettore Licata, Matilde Tulumello all’opposizione.

La dirigente scolastica prof. Valeria Vella si è detta entusiasta per l’impegno profuso dai ragazzi coinvolti nel processo elettorale, complimentandosi con i docenti tutti per aver seguito e supportato i propri alunni. Il responsabile di plesso, prof. Paolo Cino, ha inoltre evidenziato la particolarità dell’evento poiché le elezioni sono avvenute online. Roberto Schifano, docente di matematica e scienze, nei giorni precedenti ha allestito un originale sito valido per le votazioni ed i lavori di scrutinio. Nei prossimi giorni il giuramento.