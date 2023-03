Messina Denaro: sua salute è stabile, continua la chemioterapia

“Continuano i controlli” medici per Matteo Messina Denaro. Lo ha detto a LaPresse l’oncologo Luciano Mutti, dirigente del reparto di Oncologia all’Aquila, a capo della équipe dell’ospedale San Salvatore che sta curando il boss di Cosa nostra, detenuto al 41bis nel carcere le Costarelle di Preturo all’Aquila. Messina Denaro è sotto stretta osservazione anche per il tumore al colon di cui è affetto da 3 anni, in forma grave e aggressiva. “È in terapia, continuano i controlli periodici – ha aggiunto Mutti – Si controllano le condizioni generali per farlo stare al meglio. È stabile, è tutto stabile”, ha dichiarato il primario spiegando che il clima rigido dell’Aquila non ha influenzato lo stato di salute del paziente.

Nel giro di qualche settimana sarà programmata una quarta seduta di chemioterapia nella saletta attrezzata per la somministrazione dei farmaci, attigua alla stanza dove il detenuto si trova in isolamento dal 17 gennaio, trasferito nel carcere di massima sicurezza abruzzese dopo l’arresto a Palermo del 16 gennaio.

“Ha la sua tv nella sua stanzetta. Parla, parla certo certo assolutamente, abbiamo un buon rapporto medico-paziente – ha aggiunto – Abbiamo un buon rapporto simile a quello con qualunque altro paziente. Abbiamo messo molto sulla processione e non abbiamo parlato d’altro perché non è proprio il caso – ha concluso Mutti – Andiamo avanti con il piano” terapeutico.