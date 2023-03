Messina Denaro: “Mia figlia Lorenza degenerata nell’intimo”

Era tormentato dal mancato rapporto con la figlia il boss Matteo Messina Denaro. Nei pizzini ritrovati dai carabinieri del Ros nel suo covo di Campobello, il latitante si lasciava andare a degli sfoghi: “Ah, questa ragazza è cresciuta senza padre, lo arrestarono il padre quando lei era molto piccola. Dai conti che faccio è poco più grande di Lorenza, quindi stessa generazione, e sicuramente si conoscono arche perché andavano nello stesso liceo negli stessi anni. Quello che so di questa ragazza: è cresciuta con la madre, ha studiato, ha fatto il liceo scientifico, poi si è laureata in architettura credo, ed oggi lavora sfruttando la sua laurea”.

“Fu sempre fidanzata con lo stesso ragazzo – scrive ancora l’ex latitante – un paio di anni fa si è sposata con lo stesso, e la scorsa estate ha avuto una bambina. Vi ho raccontato la storia di lei perché ha fatto il necrologio, ma vi potrei raccontare la storia di tante con il padre assente e della stessa generazione, perché sono informato di tutte quelle a cui manca il padre. Ebbene, nessuno ha fatto la fine di Lorenza, sono tutte sistemate, che voglio dire? È l’ambiente in cui cresci che ti forma, e lei è cresciuta molo male. La mancanza del padre non è di per sè motivo di degenerazione educativa, è solo Lorenza che è degenerata nell’intimo, le altre di cui so sono tutte cresciute onestamente”, conclude il boss nel suo pizzino