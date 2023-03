Long Covid, per molti bisogno cure a un anno da infezione

Il Covid, a un anno dall’infezione, espone a un aumentato rischio di aver bisogno di cure mediche per diverse importanti condizioni di salute (dalle aritmie all’asma) rispetto a chi non ha mai contratto l’infezione. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Jama Health Forum e condotto da Andrea DeVries, di Elevance Health, Inc. a Indianapolis e basato sull’analisi dei database di diverse assicurazioni sanitarie USA. Gli esperti hanno confrontato due gruppi di individui simili per età e altri fattori: 13.435 individui con sintomi post-Covid (long Covid) e 26.870 individui di controllo che non hanno mai avuto il COVID-19 (tutti di età media 51 anni; oltre la metà donne).

Ebbene, il gruppo post-Covid ha registrato un aumento del ricorso all’assistenza sanitaria per un’ampia gamma di condizioni: un aumento più che raddoppiato di cure per aritmie; un aumento di cure più che triplicato per embolia polmonare, più che doppio per ictus ischemico, del 78% in più per malattia coronarica, quasi doppio per insufficienza cardiaca, malattia polmonare cronica ostruttiva e asma. Il gruppo post-Covid ha anche registrato un aumento della mortalità, in quanto è deceduto il 2,8% degli individui con condizioni post-Covid contro l’1,2% dei controlli, il che implica un tasso di mortalità in eccesso del 16,4 per 1000 individui a un anno dal Covid per i pazienti con long-Covid.

In conclusione i ricercatori hanno riscontrato un aumento dei tassi di esiti avversi in un periodo di un anno per un gruppo di individui con condizioni post-Covid. Oltre ai sintomi classici del long-Covid che sono affaticamento, disturbi cognitivi e di concentrazione, cefalea, i risultati di questo studio hanno quindi indicato anche un aumento statisticamente significativo del rischio di una serie di condizioni cardiovascolari e di mortalità. Sebbene questi rischi siano maggiori per i soggetti che hanno avuto il COVID in forma grave (cioè che ha richiesto il ricovero in ospedale), è essenziale notare che la maggior parte degli individui (72,5%) studiati non ha subito un ricovero durante l’infezione acuta e anche che molte di queste condizioni di salute post-Covid avranno effetti duraturi sulla qualità della vita.