Ladri si arrampicano nel balcone di un’abitazione portando via soldi e oro da un vaso dove erano stati nascosti dal proprietario

Solitamente i ladri fanno irruzione all’interno delle abitazioni per cercare di razziare quanto più possibile tra preziosi e soldi in contanti. Stavolta, tuttavia, nell’agrigentino è accaduto che i ladri sono si entrati in azione ma nel balcone di una casa.

Un balcone che, a giudicare dal bottino che sono riusciti a portare via, s’è rivelato dorato. I ladri infatti avrebbero semplicemente svuotato un vaso che si trovava nel balcone. All’interno c’erano 400 euro in contati e soprattutto monili per un valore di 7 mila euro.

Vittima del singolare furto è stato un agricoltore di 64 anni di Sciacca. L’uomo ha denunciato ai carabinieri il furto da parte dei ladri sostenendo che i preziosi li nascondeva nel vaso posizionato sul balcone di casa. Lo aveva fatto perché era convinto che mai nessuno avrebbe potuto immaginare un simile nascondiglio.

Ma deve aver forse compiuto un passo falso. Secondo le prime ipotesi il ladro potrebbe essere una persona molto vicina alla vittima. Forse qualcuno che sapeva che utilizzava quel nascondiglio. O magari qualcuno che lo aveva visto armeggiare più volte in quel vaso sul balcone in modo quantomeno sospetto. I ladri si sono così organizzati mettendo a segno l’insolito quanto cospicuo colpo.