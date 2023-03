Imprese, Falcone: «Su appalti cambio di passo in Sicilia, ora azioni per garantire liquidità»

«I numeri dell’Osservatorio Ance confermano il cambio di passo sugli appalti e le commesse pubbliche che, in Sicilia, abbiamo registrato nel 2022 e, in generale, negli ultimi anni. La crescita degli appalti ha dato e darà ancora slancio, nel prossimo futuro, alle imprese e al comparto produttivo dell’Isola, sostenendo l’occupazione ma anche generando benefici per la Regione. I dati, infatti, confermano che anche l’indice tendenziale di maggiori entrate per la Regione, già in risalita, promette di irrobustirsi ancora. Tale maggiore gettito potrà essere reinvestito in servizi e nuove opportunità per i cittadini».

A dirlo è l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, commentando i numeri della bozza del report dell’Osservatorio Costruzioni di Ance Sicilia.

«Il governo Schifani ha già avviato – prosegue l’assessore – iniziative volte a garantire liquidità e sostegno alle attività imprenditoriali che vengono incontro alle aspettative di maggiore supporto che le aziende chiedono alle istituzioni. Inoltre, sono allo studio altre iniziative per rafforzare ulteriormente la capacità finanziaria delle aziende».