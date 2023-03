Corte dei Conti: Sicilia, condanne per 17,3 milioni di euro nel 2022

Sono 901 le sentenze emesse dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia nel corso del 2022: di queste, 104 riguardano la responsabilità amministrativa nei confronti di 301 amministratori, dipendenti pubblici o privati legati da rapporti con la pubblica amministrazione con condanne per 17 milioni e 387mila euro.

I numeri sono stati illustrati dal presidente della Sezione, Vincenzo Lo Presti, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a PALERMO. La Sezione, che sconta una scopertura di organico del 27%, ha anche emesso dieci sentenze in materia di conti giudiziali resi da agenti contabili, come tesorieri o economi, con condanne pari a 16.843 euro. Sono 787, invece, le sentenze emesse in materia di pensioni pubbliche.