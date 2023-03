Catania (FdI): “puntiamo al Dop per la pasta di grano duro siciliano”

Il Vicepresidente della Commissione Attività Produttive ARS – Gruppo FdI Giuseppe Catania ha sottolineato le intenzioni della Sicilia in merito al riconoscimento di qualità ed eccellenza dei suoi prodotti.

La Regione punta al riconoscimento del marchio Dop per la pasta di grano duro siciliano. È stato avviato, infatti, l’iter per la costituzione del Comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine che sarà coordinato dal Consorzio di ricerca “Gian Pietro Ballatore” al quale dovranno essere inviate le istanze per l’adesione.

“Il Grano Duro siciliano – ha commentato – ha tutte le caratteristiche per incontrare il favore di consumatori sempre più attenti ai temi della #qualità del prodotto e della sicurezza alimentare.

Oggi il grano è una delle commodity per eccellenza in un mercato dominato dai grandi produttori.

La filiera del grano duro in Sicilia, con più di 300 mila ettari – ai quali aggiungere i 45 mila ettari coltivati in regime di agricoltura biologica – è uno dei settori chiave dell’agricoltura siciliana per il reddito degli agricoltori, il mantenimento del paesaggio rurale e la valorizzazione della cultura alimentare di Sicilia.

Esprimo compiacimento e soddisfazione per questo percorso intrapreso dal governo Schifani attraverso il dipartimento agricoltura della Regione Siciliana nel tentativo di valorizzare le nostre produzioni e garantire redditività ai nostri produttori agricoli e da vicepresidente commissione attività produttiva dell’Assemblea Regionale Siciliana offrirò tutto il mio appoggio e sostegno a questa iniziativa”.