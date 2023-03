Caltanissetta, venerdì al Volta: “Dai greci a noi…attraverso il teatro”

Si inserisce tra le celebrazioni del centenario dell’istituto il quarto evento, dal titolo “Dai greci a noi…attraverso il teatro”, esso si svolgerà nell’auditorium “G. Bufalino” venerdì 24 durante il pomeriggio, alle ore 17:30.

Un evento, aperto alla cittadinanza nissena, che avrà, come relatore, il docente di Lingua e letteratura greca dell’Università di Palermo, professore Salvatore Nicosia, impegnato a spiegare ai giovani ma anche agli adulti, che vorranno giovarsi della pregevole presenza, sia l’importanza del teatro antico come fenomeno sociale, politico e civile sia la valenza di esso nel corso del tempo, per giungere fino ai nostri giorni completamente cambiato.

Concluderà l’incontro la professoressa Edvige Presti, docente di disegno e storia dell’arte del medesimo istituto, con una relazione sul teatro analizzato come spazio architettonico; non mancheranno, infine, come sempre, gli intermezzi musicali eseguiti dagli alunni dell’Istituto, che potranno, così, mettere in mostra la loro poliedricità.